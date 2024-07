Tchad : multiplication des avortements, pourquoi les grossesses ne sont pas assumées ?

De plus, les filles qui se retrouvent enceintes peuvent ne pas avoir le soutien nécessaire de leur famille ou de leur partenaire pour assumer leur grossesse. Le manque de soutien émotionnel, financier et social peut rendre la perspective d'une grossesse difficile à gérer, ce qui peut conduire à considérer l'avortement comme une option spécifique.



L'accès limité aux services de santé reproductive, y compris l'information, la contraception et des soins médicaux de qualité, peut conduire certaines filles à recourir à des pratiques d'avortement non sécurisées. Lorsque les services de santé reproductive ne sont pas facilement accessibles, abordables ou adaptés aux besoins des jeunes filles, cela peut augmenter les risques liés à l'avortement.



Il est important de noter que l'avortement peut comporter des risques pour la santé des femmes, en particulier s'il est pratiqué dans des conditions non sécurisées. Promouvoir l'accès à l'information sur la santé sexuelle et reproductive, à la contraception et à des soins de santé de qualité est essentiel pour permettre aux filles tchadiennes de faire des choix éclairés concernant leur santé reproductive. De plus, il est crucial de travailler sur la réduction de la stigmatisation entourant les grossesses hors mariage et de promouvoir un soutien familial et social adéquat pour les jeunes femmes enceintes.