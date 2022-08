Tchad : naissance d’un enfant malformé à Lamé, un appel à l'aide lancé

La malformation dont est victime cet enfant est au niveau de la bouche et des yeux. Cela s’appelle selon le jargon médical "malformation congénitale" autrement dit phane lavioplatino occulaire ou bec de lièvre avec une pente lavio-palatino-oculaire. L’œil droit est atteint ainsi que la partie palatine et la partie buccale.



L’équipe de la délégation provinciale de la santé du Mayo Kebbi-Ouest ayant à sa tête le premier responsable de la santé de la province Dr. Abino Djelamdé s’est rendue ce samedi 30 juillet 2022 afin de consulter cet enfant et d’identifier sa malformation. Le n°1 du département de la santé du Mayo Kebbi Ouest a exprimé sa solidarité à la famille. Quelques conseils ont été également prodigués à la famille de ce nouveau-né par l’équipe technique.



Cette malformation a complètement déformé la bouche et les yeux de ce bébé. Une situation qui nécessite une prise en charge appropriée de préférence à N’Djamena ou mieux à l’extérieur du pays, selon Dr. Abino Djelamdé. Car il faut une opération chirurgicale appropriée.



Cette famille qui vit une situation difficile ne sait à quel saint se vouer. Elle lance un appel à l’endroit des personnes de bonne volonté, au gouvernement et aux ONG de leur venir en aide pour sauver la vie de leur progéniture.