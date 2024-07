Tchad : négligence de la culture et des mœurs par les parents, un acte qui rejaillit sur les enfants

La transmission de la culture, des traditions et des mœurs est essentielle pour le développement harmonieux des enfants. Cela leur permet de s'enraciner dans leur héritage, et de construire une identité solide. Malheureusement, on constate parfois une forme de négligence de la culture, des traditions et mœurs, dans plusieurs sociétés tchadiennes.



La montée en puissance de la culture occidentale, véhiculée par les médias et les réseaux sociaux, peut prendre le dessus sur les spécificités locales et patrimoniales. Les parents peuvent avoir du mal à transmettre leurs traditions, face à cette influence extérieure.



À cet effet, le manque de temps et de disponibilité des parents, dû aux contraintes professionnelles et personnelles, peut se traduire par une mise à l'écart des rituels, fêtes et enseignements culturels. Certains parents, notamment issus de milieux défavorisés, ou avec un faible capital culturel, peuvent ne pas percevoir l'importance de la transmission culturelle, par manque de sensibilisation ou de connaissance.



Dans certains cas, des parents peuvent volontairement choisir de se couper de leurs origines, pour favoriser l'intégration de leurs enfants dans la société dominante. Il est crucial de remédier à cette négligence. Les enfants ont besoin de ces repères identitaires pour se construire et s'épanouir pleinement.



Les parents, les institutions éducatives et la société dans son ensemble, doivent s'impliquer davantage pour valoriser et transmettre ce patrimoine culturel aux nouvelles générations.