Tchad : "nette amélioration" de la sécurité sur les 12 derniers mois au Logone Oriental

Il n'a pas perdu de vue les conflits entre les communautés en général, et entre éleveurs er agriculteurs en particulier. Ceux-ci persistent dans la province.



Le directeur de la gendarmerie nationale a demandé à ses hommes de maintenir le cap en développant d'autres stratégies et plans d'action pour mettre en échec tous les prédateurs de l'ordre républicain. Il lance un appel à la population afin de collaborer avec les forces de l'ordre pour relever le défi de la sécurité.



Le général de division Djontan Marcel Hoïnati a réitéré sa menace de sanctionner tout gendarme se rendant coupable d'une malversation quelconque. Référence est faite donc aux pratiques incompatibles avec le métier du gendarme, précisément la corruption, l'arnaque et la concussion aux préjudices des citoyens.