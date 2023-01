Tchad : nomination à des postes de responsabilité au ministère de la Justice

Le gouvernement a annoncé des nominations à des postes de responsabilité au ministère de la Justice et des Droits Humains.



Selon un décret du président de Transition signé le 25 janvier 2023, Jérôme Mbainodji est nommé inspecteur général adjoint, en remplacement de Ahmat Ngabo, appelé à d'autres fonctions.



Djimnadengardjimti Ngardjimti, Mahamat Saleh Fizani, Ngardoum Sylviane et Abdelmoutalib Ali Abdoulaye sont également nommés inspecteurs. Parmi les autres nominations, on note celle d'Issas Tom en tant que directeur général de la direction générale de l'administration, de la négociation des affaires judiciaires et pénitentiaires, en remplacement de Mme Deyo Julienne, appelée à d'autres fonctions.



Mme Maldou Kabo est nommée directrice adjointe de la direction des droits de l'Homme, en remplacement de Abakar Dougri, appelé à d'autres fonctions.



Le décret précise également que le ministre de la Justice et des Droits Humains et le ministre des Finances et du Budget sont chargés de l'application du décret, qui prend effet immédiatement. Les nouveaux responsables prendront leurs fonctions dès la date de signature du décret.