Tchad : nomination à l'Agence de la radioprotection et de la sécurité nucléaire

Au terme d'un décret du 14 mars 2019, le président de la République nomme un Président du conseil d'administration à l'Agence tchadienne de la radioprotection et de la sécurité nucléaire.



Le conseiller en charge du Pétrole et de l'Energie à la Présidence de la République est nommé président du conseil d'administration de l'Agence tchadienne de la radioprotection et de la sécurité nucléaire.



Le décret est pris sur proposition du ministre du Pétrole et de l'Energie.