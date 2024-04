Tchad : nomination d'officiers supérieurs au ministère des Armées

Par Décret N°0478/PT/PM/MAACVG/2024 du 11 avril 2024, les Officiers supérieurs des Forces de Défense et de Sécurité dont les noms suivent sont nommés aux postes de responsabilité ci-après au Ministère des Armées, des Anciens combattants et Victimes de Guerre :



DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA PROGRAMMATION



● Directeur : Intendant Militaire de 1ère Classe MAHAMAT MAMADOU ADAM ID: 99000107 en remplacement du Général de Brigade MOUSTAPHA SEID, appelé à d'autres fonctions ;

● Directeur Adjoint : Lieutenant-Colonel REMADJI ALINA DJADINGAR ID: 20021116 en remplacement du Lieutenant-Colonel ABDERAMAN ALI GODY, appelé à d'autres fonctions.