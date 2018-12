Tchad : nomination d'un chef de canton par décret

Un décret du chef de l'Etat en date du 3 décembre 2018 porte nomination de M. Tahir Hassan Tom Damane, chef de canton Babalia, département de Dagana, province de Hadjer Lamis.



Le décret est pris sur proposition du ministre de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale.



Le chef de canton est assisté d'un secrétaire et de deux goumiers. Il bénéficie des allocations mensuelles, conformément aux décrets n° 628 et n° 629 du 15 septembre 2016.



Le secrétaire et les goumiers bénéficient d'une rémunération mensuelle fixée par le décret n° 630 du 15 septembre 2016.