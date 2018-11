Tchad : nomination d'un enseignant-chercheur au grade de maître de conférence

Le décret n° 1795 du 16 novembre 2018, pris sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, porte nomination d'un enseignant-chercheur au grade de maitre de conférence.



M. Mahamat Seïd Malloum, inscrit sur la liste d'aptitudes aux fonctions de maître de conférences au conseil africain et malgache pour l'Enseignement supérieur (CAMES), est nommé maître de recherche en sciences et techniques de l'ingénieur, côte A, spécialité génie agro-alimentaire et biotechnologie.



Le décret prend effet à compter de la date de délivrance de l'attestation d'inscription de l'intéressé.