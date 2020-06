Tchad : nomination de 15 présidents de conseils d'administration par décret

Le décret n°1218/PR/2020 du 09 Juin 2020 porte nomination des personnalités dont les noms suivent aux postes de Présidents des Conseils d’Administration des Entités ci-après :



Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS)

Président du Conseil d’Administration : Pr Mackaye Taïsso



Société Nationale du Ciment (SONACIM)

Président du Conseil d’Administration : Bachar Ali Souleymane



Société Nationale des Postes et de l’Épargne (STPE)

Président du Conseil d’Administration : Mahamat Almastour



Banque CBT (Commercial Bank Tchad)

Président du Conseil d’Administration : Issa Abdelmamout



Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP)

Président du Conseil d’Administration (Régulation) : Ramdongarti Djidingar



Fonds National de Développement de la Statistique

Président du Conseil d’Administration : Ahmed Djidda



Fonds National d’Appui à la Formation Professionnelle

Président du Conseil d’Administration (Conseil de Gestion) : Brah Mahamat



Caisse Nationale des Retraités du Tchad (CNRT)

Président du Conseil d’Administration : Youssouf Hamat



Agence Tchadienne de Normalisation (ATNOR)

Président du Conseil d’Administration : Hamid Yamouda



Office National de Sécurité Routière (ONASER)

Présidente du Conseil d’Administration : Mme Emelienne Mallah



Centre de Contrôle de Qualité des Denrées Alimentaires (CECOQDA)

Président du Conseil d’Administration : Hassan Touka



Agence Nationale de la Grande Muraille Verte

Président du Conseil d’Administration : Kosmadji Merci



Agence Nationale de Lutte Antiacridienne (ANLA)

Président du Conseil d’Administration : Mahamat Ahmat Saleh



Institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques (INSEED)

Président du Conseil d’Administration : Moutede Djim-Hyngar



Office National des Chemins de fer (ONCF)

Présidente du Conseil d’Administration : Mme Assia Abbo.