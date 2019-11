Tchad : nomination de 5 conseillers au ministère de la défense

Le décret n° 1974 du 19 novembre 2019 porte nomination à des postes de responsabilité au cabinet du ministre délégué à la Présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et des victimes de guerre.



Les officiers généraux et supérieurs des forces de défense et de sécurité dont les noms suivent sont nommés aux postes de responsabilité ci-après :



Conseiller à la sécurité

Contrôleur général de police Sirandi Antoine (nouveau poste)



Conseiller administratif et financier

Général de brigade Gueillet Hemchi Chaha



Conseille technique terre

Colonel Ngaro Ahidjo Amadou



Conseiller technique air

Général de brigade aérienne Miamro Sanson



Conseiller technique gendarmerie

Général de brigade Mahamat Idriss Haggar



Conseiller technique GNNT

Colonel Mahamat Béchir (maintenu)