Tchad : nomination de 7 notaires titulaires de charges

Par décret n°2840 du 6 septembre 2022, les postulants notaires dont les noms suivent, titulaires de Maîtrise et DEA en Droit Privé et des attestations de fin de stage délivrées par les Offices des Maîtres Issa Ngarmbassa, Bongoro Théophile, Mahamat Ahmat Issa Chakour, Mahamat Saleh Kikigne, Dilla Tapol et Randah Henriette, sont nommés notaires titulaires de charges dans le ressort territorial des Cours d'Appel suivantes :



Cour d'Appel de N'Djamena, siège N'Djamena:

• Monsieur MAI-INGALAOU BAOUKACGH

• Monsieur MAKINGABEI KARBET

• Monsieur TOGOUM DJIMBA RODOLF

• Monsieur DJASSIRA NGAR

• Monsieur ADOUM L. NGUEALBAYE



Cour d'Appel d'Abeché, siège Abeché:

• Monsieur ATCHONZILBO BRUNO WEL-SENET



Cour d'Appel de Moundou:

• Monsieur DJEGUEDE FAUSTIN