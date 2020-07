Tchad : nomination de PCA d'établissements publics et de sociétés d'État par décret

Le décret n°1590/PR/2020 du 23 juillet 2020 porte nomination des personnalités dont les noms suivent à des postes de Président de Conseil d'Administration des Entités des Établissements Publics, des Sociétés d'État et des Sociétés Parapubliques.



Société Nationale des Mines et de la Géologie(SONAMIG)

Président du Conseil d'Administration: MAHAMAT HAMID KOUA



Société Nationale de Ciment(SONACIM)

Président du Conseil d'Administration: GAYANG SOUARE



Société Industrielle de Matériel Agricole et Assemblage de Tracteurs (SIMATRAC)

Président du Conseil d'Administration: HAROUN MAHAMAT



Office National des Médias Audiovisuels(ONAMA)

Président du Conseil d'Administration: OUMAR YAYA HISSEIN