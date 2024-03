Tchad : nomination de personnels à la Police nationale

Dans une note de service signé le 15 mars 2024, par le directeur général de la Police nationale, le contrôleur général de Police de 2ème grade, Brahim Ahmat Gorou, les fonctionnaires de Police ci-dessous cités, ont été nommés à des postes de responsabilité suivants :



DIRECTION DE L'IMMIGRATION ET DE L'EMIGATION,

SOUS-DIRECTION DES DOCUMENTS DE VOYAGE,

SERVICE DE SUIVI ET CONTRÔLE DES ETRANGERS :

-Chef de service titulaire : commissaire principal de police Haroun Moussa Ibrahim ;

-Chef de service adjoint : officier de police Tahir Allafouza Dadi.



SOUS-TION DE POLICE AUX FRONTIERES POSTE DE POLICE DE L'AIR ET DES FRONTIÈRES DE NGUELI

-Commandant de détachement titulaire : commissaire de police Mahamat Tahir Boukar Hassan



DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE

SOUS-DIRECTION DE LA POLICE DE PROXIMITE

BUREAU DE COORRDINATION OPERATIONNEL (BCO)

-Chef de bureau 1er adjoint : commissaire de police Guelle Sougui.



COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE N° 1 POUR LA VILLE DE N'DJAMENA

POLICE SECOURS

-Commandant titulaire : commissaire de police Youssouf Chide Maide ;

-Commandant 1er adjoint : officier principal de police Mbaierem Izidore.