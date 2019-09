Tchad : nomination des membres du CESC par décret

Le décret n° 1530 du 12 septembre 2019 nomme les personnalités dont les noms suivent en tant que membres du Conseil économique, social et culturel. Ils sont désignés par leurs entités respectives.



Au titre de la Chambre de commerce, d’industrie, d'agriculture, des mines et d’artisanat

Mahamat Sanoussi Bello

Ahmat Goni Bichara



Au titre du secteur financier, bancaire et des assurances

Hassaballah Nassour



Au titre des ordres professionnels

Maître Eldjimbaye Mbahihoudou Elysée

Dr. Mahamat Tahir Abakar



Au titre du Conseil national du patronat tchadien

Abdoulbagui Abdelaziz

Brahim Goukouni Nour



Au titre des organisations syndicales

Barka Michel

Mahamat Tahir Hassan Gouchoulaye



Au titre des associations féminines

Mme. Haoua Gamane

Mme. Ngondigam née Denonyom Lucienne



Au titre des associations de jeunes

Barh Gogoto

Yacoub Sougui Tougouta



Au titre des activités artistiques et culturelles

Moussa Zakaria Ibet

Samafou Diguiloi



Au titre du monde rural

Kolyang Palebele

Ahmat Adoum Djibrine

Haroun Khagair



Au titre des ONGs nationales pour le développement et la protection de l'environnement

Abdelhakim Tahir

Kemta Kemguerbaye



Au titre des organisations des personnes handicapées

Madjitelsem Severin



Au titre des personnalités ressources

Ahmadaye Abdelkerim Bakhit

Mme. Antoinette Koudjal Mangaral

Moubarak Ibrahim

Mme. Zenaba Terap