Tchad : nomination des nouveaux responsables de l'ADETIC

Le décret présidentiel annonce la nomination de fonctionnaires à divers postes de responsabilité au sein de l'ADETIC, tels que le Directeur Général, le Directeur Général Adjoint, le Directeur de la Planification, le Directeur des Noms de Domaine et des Adresses IP, le Directeur des Infrastructures des TIC, le Directeur Financier et Comptable, le Directeur des Ressources Humaines, le Directeur des Affaires Juridiques et le Directeur de la Communication et des Relations Internationales.



Le Drrecteur Général sortant, M. KOLDIMADJI YVES, sera remplacé par M. ALI SIDICK ADAM. De même, le Directeur Général Adjoint sortant, M.SOULEYMANE ADAM KICHINE, sera remplacé par M. ABRAMAN TOM HAMIT. Le Dr. ZAKI SABIT sera remplacé par M. AMINE TEBDER JOSUE à la Direction des Travaux et par M. ABATCHA ALI MOUSSA à la Direction des Infrastructures des TIC.



En outre, le décret présidentiel annonce la nomination de Mme. TOMBOYE IBRAHIM MAHAMAT en tant que Directrice de la Direction des Noms de Domaine et des Adresses IP en remplacement de M. MAHAMAT HAMIT HAGGAR, qui a été appelé à d'autres fonctions. M. MAHAMAT ABDELKERIM BAGARI a été nommé Directeur de la Direction Financière et Comptable en remplacement de M. AHMAT BARKADEI TOLLY.



Mme. HABSITA DJIBRINE ASSALI remplace Mme. MARIAM BICHARA ISSA en tant que Directrice de la Direction des Ressources Humaines, tandis que le Dr. OUSMANE KOUDANGBE HOUZIBE remplace Mme ASSOUMAL BEASSOUM ADELE à la Direction des Affaires Juridiques. M. SEID AGGREY remplace M. GANDALA ANDRE en tant que Directeur de la Communication et des Relations Internationales.