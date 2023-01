Tchad : nomination des premiers responsables de l’Agence nationale de régulation de la CSU

Le président de la Transition, président de la République, chef de l’Etat, Mahamat Idriss Deby Itno, a signé ce 24 janvier 2023, un décret portant nomination à des postes de responsabilité à l’Agence nationale de régulation de la Couverture Santé Universelle (ANAR-CSU).



Ces nominations ont été effectuées, sur proposition du ministre de la Santé publique et de la Prévention. Ainsi, Ali Mardo Djabir a été promu au nouveau poste de directeur général, et Nokour Abakar Nokour à celui de directeur général adjoint.



Les autres nominations concernent la direction de la Communication et de la coopération, la direction de la Législation et d’arbitrage des litiges, la direction du Suivi, de l’évaluation et de la prospective, et de la direction de l’Administration, des finances et de la comptabilité.