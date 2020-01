Tchad : nominations à l’Agence nationale de sécurité informatique et de certification électronique

Le décret n°0011 de janvier 2020 porte nomination (ou maintien) des personnalités dont les noms suivent aux postes de responsabilités ci-après à la direction générale de l’Agence nationale de sécurité informatique et de certification électronique (ANSICE).



Directeur général : Mahamat Aware Neissa

Directrice générale : Mme. Assadya Mahamat Nour



Coordonnateur de la cellule de lutte contre la cybercriminalité : Dr. Hassan Makine Oubei

Coordonnateur adjoint : Ahmat Kolotou Tchaimi

Conseiller technique : Fika Gapili Tedang



Direction des Affaires Juridiques

Directeur : Ousmane Taha

Directeur adjoint : Abdel Hamit Fadoul Abdoulaye



Direction de la sécurité des systèmes d’information

Directeur : Younouss Hassan Korei

Directeur adjoint : Izadine Abdoulaye



Direction de contrôle de la protection des données personnelles

Directeur : Youssouf Chidi Adoum

Directeur adjoint : Maître Indjolbe Mathias



Direction de la confiance numérique et de la veille technologique

Directeur : Mahamat Abdoulaye Wardougou

Directrice adjointe: Mme. Eldjouman Rose



Direction des affaires administratives et financières et du matériel

Directrice : Mme. Hababa Idriss Deby

Directeur adjoint : Mahamat Bichara



Direction commerciale et des relations extérieures

Directeur: Hassan Bolobo Maide

Directrice adjointe : Mme. Zhara Hissein Brahim Taha