Tchad : nominations à l'Ecole nationale d'administration

Le décret n°49 du 16 janvier 2019 porte nomination à des postes de responsabilité à l'Ecole nationale d'administration (ENA). Il est pris sur proposition du ministre secrétaire général du gouvernement, chargé des relations avec l'assemblée nationale.



Directeur général : Senoussi Ahmat Abdoulaye (maintenu)

Adjoint : Mahamat Saleh Djimet (maintenu)



Direction de la formation initiale et des stages :

Directeur : Dr. Alladoumbaye Djimadoungar



Direction de la formation continue, du perfectionnement et de la promotion du bilinguisme :

Directeur : Dr. Youssouf Doungous



Direction du partenariat et de la coopération internationale :

Directrice : Aziza Bichara Doudoua



Direction des études administratives, territoriales et de la recherche appliquée :

Directrice : Noélie Alamdoul