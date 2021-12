Tchad : nominations à l’Inspection générale d’État

Par Décret N°916/PR/IGE/2021 du 02 décembre 2021, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après à l’Inspection générale d’État.



Département de la Moralisation et de la Promotion de la Bonne Gouvernance:

• Chef de Département: Monsieur MAHAMAT AL-MANSSOUR ABDEL-ROUDJAL.



Département de la Communication, de l'Éthique et de la Déontologie:

• Chef de Département: Madame MACKA TAHIR LIBISS.



Département des Affaires Fiscales, Comptables, Budgétaires et Douanières:

• Chef de Département: Monsieur SOUARIBA GONFOULLI.



Département des Études, de la Législation et du Contentieux:

• Chef de Département: Monsieur MAHAMAT SALEH YOUSSOUF WACHOUN.