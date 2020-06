Tchad : nominations à l'état-major de l’armée de terre

Le décret n°1317 du 23 juin 2020 porte nomination des officiers généraux et supérieurs des forces armées et de sécurité dont les noms suivent aux postes de responsabilité ci-après à l’état-major de l’armée de terre.



État-major de l’armée de tterre

Premier Conseiller CEMAT: Colonel BRAHIM NOUR HAMID ID: 93880785, en remplacement du Général de Brigade TAHIR HARAN DIFFA, appelé à d’autres fonctions ;



Zone de Défense et de Sécurité N°3 MONGO

Commandant de la Zone: Général de Brigade BOURDAMOU ABAKAR KACHAB ID: 92861048, en replacement de Général de Brigade ABDOULAYE DEBRA EMMANUEL, appelé à d’autres fonctions ;



Zone de Défense et de Sécurité N°4 KANEM-LAC (MOUSSORO)

Commandant de la Zone: Général de Brigade ALIFA WEDDEYE KICHEDEMI ID: 96000426, en remplacement de Général de Brigade ABD RAMANE DJIMI HARBO, appelé à d’autres fonctions ;



Zone de Défense et de Sécurité N°6 BARDAI

Commandant de la Zone: Général de Brigade TAHIR HARAN DIFFA ID: 92510851 ,en remplacement de Général de Brigade BOURDAMOU ABAKAR KACHAB, appelé à d’autres fonctions.



Le décret est pris sur proposition du ministère délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre.