Tchad : nominations à l'état major des armées et dans les zones de défense

Le décret n° 1834 porte nomination des officiers généraux et des officiers supérieurs des forces armées et de sécurité à l'état-major de l'armée de terre et dans les zones de défense et de sécurité.



Etat-major de l'armée de terre

1er conseiller : Général de brigade, Gamal Moulhtar

2ème conseiller : Général de brigade, Ibrahim Irk Adam



Zone de défense n°2, Abéché

Commandant de la zone adjoint : Général de brigade, Mourno Moursal Kourda

1er conseiller : Colonel Moussa Annour Daoud



Zone de défense n°3, Mongo

Commandant de la zone : Général de brigade, Abdoulaye Dibre

Commandant de la zone adjoint : Colonel Mahamat Idriss Naffa



Zone de défense n°4, Bagasolla

Commandant de la zone : Général de brigade, Abdelkérim Adoum Bahar



Zone de défense n°6, Bardaï

Commandant de la zone : Général de brigade, Saleh Abdoulaye



Zone de défense n°7, Faya

Commandant de la zone : Général de brigade, Mahamat Daoud Moussa

Commandant de la zone adjoint : Onno Nour Ebbé



Zone de défense n°8, Amdjarass

Commandant de la zone : Général de brigade, Hakim Abakar

Commandant de la zone adjoint : Colonel Abderahim Issa Alladji