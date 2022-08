Le décret n°2645 du 19 août 2022 porte nomination des officiers généraux et officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité à des postes de responsabilité au Ministère Délégué à la Présidence du Conseil, Chargé de la Défense Nationale et victimes de Guerre et à l'Etat-major Général des Armées.