Tchad : nominations au ministère de l'Administration du territoire (6 nouveaux postes)

Par décret N°0550/PR/PM/MATD/2024 du 16 septembre 2024, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après :



INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE

● Inspecteur chargé des Unités administratives : M. MAHAMAT OUSMAN KOSSO, nouveau poste;

● Inspecteur chargé des Collectivités autonomes: M. NGARTOLOUM BIMIAN, nouveau poste;

● Inspectrice chargée des Services centraux et des organismes rattachés : Mme KEITAR SANDRINE, nouveau poste ;

● Inspectrice des Partis Politiques et des Organisations de la Société Civile: Mme NDEINGAR SONIA, nouveau poste.

● Inspecteur chargé des chefferies traditionnelles, coutumières et des affaires religieuses : M. ALHADJI MAIDOUGOU MALLOUM, nouveau poste;

● Inspecteur chargé des Conflits fonciers et Communautaires : M. DOUKANG MAMOUNE GASTON, nouveau poste;



DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE

● Direction de la Tutelle des Collectivités autonomes

Directrice : Mme HOUDA HASSANE ABDELKERIM, en remplacement de M. TAHIR OUSMANE ABDRAMANE

Direction des Affaires religieuses et Coutumières

●Directeur : M. MAHAMAT YOUSSOUF MOURSAL, en remplacement de M. ALI YOUNOUSS MAHAMAT.

Direction des Études et des affaires juridiques

● Directeur : M. SOULOUKNA FALLAH, poste vacant ;

Direction Chargée des Questions de frontières

● Directrice : Mme ACHTA HAROUN SALEH, maintenue.

Direction des Affaires politiques et de l'état civil

● Directeur : M. ABAKAR LAWAL ADJI en remplacement de M. NGARTOLOUM BIMIAN.

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PROTECTION CIVILE

Direction de prévention de risque et de catastrophes

● Directeur : M. HASSANE ABDOULAYE MAHAMAT. poste vacant.

Direction de la Préparation, de l'alerte et de la gestion des Catastrophes

● Directeur : M. ROUFAOU OUMAROU, poste vacant.

Direction des Études, de la réglementation et de la coopération technique

● Directrice : Mme TESSE MBIA MABILO maintenue.

Direction des Nouvelles technologies, d'information et de la Communication

● Directrice : Mme MISMADJI SANDRINE, poste vacant.

DIRECTION GÉNÉRALE DES RESSOURCES HUMAINES, DE LA FORMATION, DU MATÉRIEL ET DE LA LOGISTIQUE

Direction des Ressources Humaines et de la Formation

● Directrice : Mme DIONGOTO née SAIBE DELPHINE en remplacement de M. LAOTAYE-NDJEKOUE MBAIYO ARSENE.

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA DÉCENTRALISATION

Direction de l'Economie et Finances locales

● Directeur : M. LAOTAYE NDJEKOUE MBAIYO ARSENE en remplacement de M . ABAKAR LAWAL ADJI.