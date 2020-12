Tchad : nominations au ministère de l'Agriculture

Le décret n°2447 du 04 décembre 2020 porte nomination des personnalités dont les noms suivent aux postes de responsabilité ci-après à la Direction Générale de l'Agence Nationale d'Appui au Développement Rural (ANADER) :



Direction Générale

Directeur Général : MAHAMAT EL MAHADI SOULEYMAN en remplacement de HASSAN GUIHINI DADI, appelé à d'autres fonctions;

Directrice Générale Adjointe : Madame KADJILE HÉLÈNE en remplacement de ROHIMI NGOMIBE CAROLE, appelée à d'autres fonctions;



Direction de la Formation, de la Vulgarisation et d'Appui-Conseil

Directeur : AHMAT MAHAMAT MACKA en remplacement de AWATIF ABDELHAMID, appelée à d'autres fonctions;



Direction de la Programmation et du Suivi-Evaluation

Directeur : SADICK SEGUE KIRKIM en remplacement de MBAIGOTO RABEH EMMANUEL, appelé à d'autres fonctions;



Direction des Ressources Humaines, Financières et Matérielles

Directrice : Madame MARIAM HISSEIN MAHAMAT ITNO, maintenue;



Direction des Études, de la Législation et du Contentieux

Directeur : KAMPETE RAYMOND, nouveau poste.