Tchad : nominations au ministère de l'Aménagement du territoire

Par décret n°1829 du 26 juin 2023, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme :



INSPECTION GÉNÉRALE

● Inspecteur Général : Monsieur DJEKI BILIMI, poste vacant ;

● Inspectrice Technique Chargée de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme: Madame NODJIMADJI NANBE, maintenue;

● Inspecteur Technique Chargé des Affaires Foncières, des Ressources Humaines et du Matériel : Monsieur BRAHIM RAMZI ABDELKADER, nouveau poste.