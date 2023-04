Tchad : nominations au ministère de l’Aviation civile et de la Météorologie nationale

Par décret n°0776 du 27 avril 2023, les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés aux postes de responsabilité ci-après au Ministère de l'Aviation Civile et de la Météorologie Nationale :



DIRECTION GÉNÉRALE DES INFRASTRUCTURES AEROPORTUAIRES ET MÉTÉOROLOGIQUES



Directeur Général : M. MAHAMAT SALEH HAMID en remplacement de M. SOUMAINE HASSABALLAH, appelé à d'autres fonctions.



Directeur Général Adjoint : M. NADJEL JOHN QUENTIN DIBANGAR, maintenu.



● Direction des infrastructures Aéroportuaires et Météorologiques:



Directeur : MAHAMAT HAMID MAHAMAT en remplacement de M. MAHAMAT SALEH HAMID, appelé à d'autres fonctions.



● Direction des Ressources Humaines



Directrice: Mme BOURKOU KALTOUMA, en remplacement de M. YOUSSOUF MAHAMAT NOUR, appelé à d'autres fonctions.



● Direction de la Planification et de Suivi-Evaluation



Directeur: M. IBRAHIM TCHABI HAMID HASSAN, en remplacement de Mme FATIME DARYA OUMAR CHAIB, appelée à d'autres fonctions.