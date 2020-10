Tchad : nominations au ministère de l'Économie, de la Planification du développement

Le décret n°2029 du 8 Octobre 2020 porte nomination des fonctionnaires dont les noms suivent aux postes de responsabilité ci-après au Fonds National de Développement Statistique :



Direction des Études et de la Programmation

• Directeur: Dr AMANE TATOLOUM

• Directeur Adjoint: Madame SALAMA IBNI OUMAR



Direction des Affaires Administratives et Financières

• Directeur: Monsieur ABDOULAYE CHERIF DJOROCK

• Directeur Adjoint: Monsieur MOUKHTAR AHMAT ROUFAYE



Direction de la Coopération Internationale et de la Communication

• Directrice: Madame ZARA SOUGUI GUIRSIDE

• Directeur Adjoint: Monsieur MAHAMAT ABBAZENE MAYO.



Le décret est pris sur proposition du ministre de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale.