Tchad : nominations au ministère de l’Éducation nationale et de la Promotion civique

Par décret n°917 du 3 décembre 2021, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après:



• Direction Générale de la Planification et des Ressources:

Directeur Général: HAMID SALEH ONIQUE.



• Direction Générale de Développement du Bilinguisme et de la Promotion Civique:

Directeur Général: ABDELSADIK MAHAMAT ISSA.



• Direction de l'Enseignement Fondamental I:

Directrice: Madame LINDA NGARBOUI.



• Direction de l'Enseignement Fondamental II:

Directrice: Madame HADJE DOCHI YOUSSOUF SEID.



• Direction de l'Enseignement Secondaire Général:

Directeur: SERYA TELLI MATHIEU.



• Direction de l'Enseignement Secondaire Technique:

Directeur: NICOLAS VAIBRA.



• Direction de la Formation des Enseignants:

Directeur Adjoint: DJIMASBEYE NGARBIM.



• Direction de la Promotion des Sciences et Technologie:

Directeur: SOULEYMANE HAMID ALI.



• Direction de la Promotion Civique:

Directeur: ADOUM MAHAMAT KONTO.



• Direction de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales:

Directeur: ADJIBANE AKOUNA.



• Direction de l'Éducation Inclusive et des Actions d'Urgence:

Directrice: Madame NAIMA MOUSSA ABDEL-MOUTI.



• Direction de l'Analyse, de la Prospective et de la Carte Scolaire:

Directeur Adjoint: ABDELKERIM AZARAK ABDERAMANE.



• Direction des Ressources Humaines:

Directrice Adjointe: Madame ZARA ADOUM DJIBRINE.



• Direction Nationale des Examens et Concours:

Directrice: Madame SOUHAIDA ADAM HAMIT.

Directeur Adjoint: DJEDANEM BANGA.



• Direction des Ressources Matérielles:

Directeur: MBAIADOUM NGARTOLNAN.