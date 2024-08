Tchad : nominations au ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique

Par décret N•0380/PR/PM/MENPC/2024 du 23 août 2024, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au Ministère de l’Education nationale et de la promotion civique :



INSPECTION GÉNÉRALE

Inspecteur général : M. MAHAMAT SEID FARAH en remplacement de M. ALLARABAYE MBAIGOTO;



Inspecteur de service chargé de l’action pédagogique, de la déontologie et de l’éthique : M. IDRISS KINDJAMA, en remplacement de M. OUASSAING KETCHOKE;



Inspecteur de service chargé de contrôle des questions administratives, juridiques, du contentieux et de l’évaluation des performances du ministère : M. KALANDI NAIDANDI en remplacement de M. AHYA MALLWA;



Inspectrice de service chargée des affaires financières, matérielles, de gestion du patrimoine et du personnel : Mme DIGAO Née NADJALBAYE YVONNE, maintenue.