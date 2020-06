Tchad : nominations au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

Le décret n°1336 du 29 juin 2020 porte nomination des personnalités dont les noms suivent aux postes de responsabilité ci-après dans les Instituts Nationaux Publics et les Ecoles Normales Supérieures :



Institut Normal Supérieur des Sciences et Technologie d’Abéché

Directeur Général : Pr ISSA YOUSSOUF (poste vacant) ;

Directeur Général Adjoint : ALLASEIM DESIRE (maintenu) ;

Secrétaire Général : Dr MAHAMAT AHMAT TAHA en remplacement de Pr ISSA YOUSSOUF, appelé à d’autres fonctions.



Institut National Supérieur des Arts et Métiers de Biltine

Directeur Général : Dr MBAINAISSEM TEUBE CYRILLE (poste vacant) ;

Directeur Général Adjoint : Dr MOUCTAR MAHAMAT ZAKARIA en remplacement de Monsieur HADSSABALLAH ABDELKERIM BAHAR, appelé à d’autres fonctions ;

Directeur des Etudes : MADJIMBAYE AGUID MYA en remplacement de Monsieur RADOUMBAYE ALLAREKINGAR, appelé à d’autres fonctions.



Ecole Normale Supérieure de N’Djamena

Directeur Général : Dr DANADJI ISSAC en remplacement de Dr MAHAMAT ALI, appelé à d’autres fonctions ;

Secrétaire Général : Dr ISSA SEIGUE (maintenu) ;

Directrice des Etudes : Dr RAHMA HAMIDE ABRAS en remplacement de Monsieur BANANEH ELNEKI, appelé à d’autres fonctions.



Ecole Normale Supérieure d’Abéché

Directeur Général: Dr ALTIDJANI ZAKARIA en remplacement de Dr MAHAMAT SALEH YACOUB, appelé à d’autres fonctions ;

Secrétaire Général: Monsieur DOTARDE ALAL (maintenu) ;

Directeur des Etudes: Dr MAHAMT ATALIB ADOUM HAMEDY en remplacement de Monsieur BOBET OUANMINI, appelé à d’autres fonctions.



Ecole Normale Supéieure des Sciences et Technologies de Sarh

Directeur Général: Dr DJIMKO BONGO en remplacement de Dr HAMID MAHAMAT DERIB, appelé à d’autres fonctions ;

Secrétaire Général: Dr 1BDOULAYE HARBA DJIBRINE en remplacement de Dr ASSAH NDETIMBAYE, appelé à d’autres fonctions ;

Directeur des Etudes: Dr NGARAM NAMBATINGAR (maintenu).