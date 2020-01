Tchad : nominations au ministère de l'Enseignement supérieur

Le décret n°0015 de janvier 2020 porte nomination des enseignants-chercheurs dont les noms suivent au Grade de Maître de Conférences dans les spécialités suivantes :



Littérature et Critique : Mahamat Oumar Alfal ;

Littérature Arabe Moderne et Contemporaine : Mahamat Annadif Youssouf ;

Linguistique : Ousman Mahamat Adam.



Le décret est pris sur proposition du ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.