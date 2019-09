Tchad : nominations au ministère de l’Environnement, de l’Eau et de la Pêche (cabinet)

Le décret n° 1537 du 17 septembre 2019 porte nomination des fonctionnaires dont les noms suivent aux postes de responsabilité ci-après au cabinet du ministre de l'Environnement, de l’Eau et de la Pêche :



Direction de cabinet

Directeur : Tamibe Deuzoumbe Jean Nicola,s maintenu.



Conseillers

Conseiller technique en charge de l’Eau et de l’ assainissement : Abakar Ramadan, en remplacement de Moussa Tchitchaou, appelé à d’autres fonctions ;

Conseiller technique en charge de l’Environnement et Pêche : Kimto Olivier Seid, en remplacement de Walbadet Magomna, appelé à d’autres fonctions ;

Conseiller juridique : Mme. Djerang Saglar, maintenue.