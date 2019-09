Tchad : nominations au ministère de l'Environnement, plusieurs nouveaux postes

Le décret n° 1539 du 17 septembre 2019 porte nomination à des postes de responsabilité au ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche.



Direction générale technique de l'environnement et du développement durable

Directeur général technique : Dr. Nadoum Koro

Directeur général technique adjoint : Abderamane Mahamat Abderamane



Direction des évaluations environnementales et de la lutte contre les pollutions et nuisances

Directeur : Djimasngar Madjide

Directeur adjoint : Sobkika Yanka



Direction de l'éducation environnementale et de la lutte contre les changements climatiques

Directrice adjointe : Mme. Merkadjim Julienne



Direction générale technique des ressources forestières, fauniques et de la pêche

Directeur général technique : Oualbadet Magomna



Direction des forêts et de la lutte contre la désertification

Directeur adjoint : Adoum Kellei Labdemi (nouveau poste)



Direction de la conservation de la faune et des aires protégées

Directeur : Abderamane Chaibo Hamid

Directrice adjointe : Djodou Moksia (nouveau poste)



Direction de la pêche et du développement de l'aquaculture

Directrice : Mme. Kouesse Ramadan Karifene

Directeur adjoint : Abbas Mahamat Adam



Direction générale technique de l'hydraulique et de l'assainissement

Directeur général technique : Idriss Ali Malloum

Directeur général technique adjoint : Nour Saleh Haggar



Direction de l'approvisionnement en eau potable

Directeur : Oumar Mahamat Oumar

Directeur adjoint : Larme Daboua Korbe (nouveau poste)



Direction de l'assainissement

Directeur : Haroun Abdou Mahamat

Directrice adjointe : Mme. Achta Moctar Diphane



Direction de l'hydraulique pastorale

Directeur adjoint : Rassedibaye Nember (nouveau poste)



Direction générale technique des ressources en eau

Directeur général technique : Moussa Tchitchaou

Directeur général adjoint : Koré Allafouza



Direction des ressources en eau

Directeur adjoint : DJasrabe Nguemadjita (nouveau poste)



Direction du suivi et de l'exploitation des ouvrages hydrauliques

Directeur : Abdraman Moudari

Directeur adjoint: Bakhit Diki Bakaï



Direction des études, de la planification du suivi et évaluation, et de l'informatique

Directeur : Djamal Abdel-nasser Chérif Neissa

Directeur adjoint : Djekornonde Ngarmadjibe



Direction des affaires juridiques et du contentieux

Directrice adjointe : Mme. Zara Oumar Issa



Direction des ressources humaines et du matériel

Directeur : Amine Mahamat Naffa

Directrice adjointe : Laya Batcheng