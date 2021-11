Tchad : nominations au ministère de l'Environnement

Par décret n°888 du 25 novembre 2021, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable.



SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

• Secrétaire Général: Monsieur OUALBADET MAGOMNA, nouveau poste.

• Secrétaire Général Adjoint: Monsieur IBRAHIM ABDRAMANE AHMAT, nouveau poste.



Par décret n°887 du 25 novembre 2021, Monsieur GOUDJA ADOUM TAHIR est nommé Inspecteur Général du Ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement Durable.



Par décret n°886 du 25 novembre 2021, Monsieur DJIBRINE GOMBO ADEF est nommé Directeur de Cabinet du Ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement Durable en remplacement de ABAKAR MOUSSA MAINA, appelé à d'autres fonctions.