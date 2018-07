Tchad : nominations au ministère de la Défense

Un décret du chef de l'État, pris sur proposition du ministre délégué à la Présidence chargé de la Défense nationale, des Anciens combattants et Victimes de guerre, nomme :



Conseiller Air au ministère délégué à la Présidence, chargé de la Défense nationale des anciens combattants et victimes de guerre

Conseiller : Général de brigade aérienne Mouktar Bahar Ali, en remplacement du Colonel Mbodou Mahamat Ali appelé à d'autres fonctions.



État-major de l'armée de l'air

Chef de l'État-major : Colonel Mbodou Mahamat Ali



Le ministre délégué à la Présidence chargé de la Défense nationale, des Anciens combattants et victimes de guerre et le ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun, de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature (06 juillet 2018), sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.