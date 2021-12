TCHAD Tchad : nominations au ministère de la Formation professionnelle et des Métiers

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 25 Décembre 2021





Par décret n°1074 du 24 décembre 2021, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au cabinet du ministre de la Formation professionnelle et des Métiers :



DIRECTION DE CABINET:

Directeur : Monsieur YAMBAYE TELNODJI DELODJI

Conseiller Chargé de la Formation Professionnelle : Monsieur ADOUM TCHARI MAHAMAT

Conseiller Chargé de la Microfinance et des Métiers : Monsieur OUSMANE ATCHE

Conseiller Juridique : Monsieur DJONGWE OUAIDOU



Par décret n°1075 du 24 décembre 2021, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au Ministère de la Formation professionnelle et des Métiers :



SECRETARIAT GENERAL:

Secrétaire Générale : Madame DAMARIS ADEGUELAYE NODJIGOTO

Secrétaire Général Adjoint : Monsieur MAHAMAT MOUSSA MAHAMAT



Par décret n°1076 du 24 décembre 2021, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au Ministère de la Formation professionnelle et des Métiers :



INSPECTION GENERALE:

Inspectrice Générale : Madame KHADIDJA SAKINE

Inspecteur Général Adjoint : Monsieur BADAY GUELKOUSSI



• Inspecteur Chargé de la Microfinance, de l’Entreprenariat et des Métiers : Monsieur GLAZIA MADAOUA AZINA

• Inspecteur Chargé de la Formation Professionnelle : Monsieur GOLO DANIEL

• Inspecteur Chargé de l’Administration Générale, des Finances et Matériels : Monsieur ABDOULAYE DJALLO



Par décret n°1077 du 24 décembre 2021, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au Ministère de la Formation professionnelle et des Métiers :



DIRECTION GENERALE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE:



Directeur Général : Monsieur PHILIPPE BENDE TENNAH

Directrice Générale Adjointe : Madame MBAIRO TOG-NAYE RAMADJI SUZANNE



Direction de la Formation Professionnelle et des Apprentissages:

Directeur : Monsieur ABDELKERIM OUMAR DJIBRINE

Directeur Adjoint : Monsieur KHIDAR MAHAMAT TAHIR ALI



Direction de l’Information et de l’Orientation Professionnelle:

Directeur : Monsieur DOUMNGAR TCHANGDOUM

Directrice Adjointe : Madame FATIME TIDJANI KOIBORO



Direction des Examens et Concours Professionnels:

Directrice : Madame DJORET DEDJIBE SEBECKA

Directrice Adjointe : Madame ZAHRA ABDELKADRE OUMAR



DIRECTION GENERALE DE MICROFINANCE ET DE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES ECONOMIQUES:

Directeur Général : Monsieur AL-YOM DJERAMBETTE

Directeur Général Adjoint : Monsieur TAHIR MISS MOURO



Direction de Développement des Activités Economiques:

Directrice : Madame MADJIMTA ASTAL

Directeur Adjoint : Monsieur CASIMIR MIANMAR YODOYMAN



Direction de la Promotion des Métiers:

Directeur : Monsieur OUMAROU GADIGUE NGOMOM

Directeur Adjoint : Monsieur IBRAHIM MAGUINE DJAME



DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION DES PROJETS ET DE LA COOPERATION:

Directeur Général : Monsieur KOUMATO KIBGUE DAVID

Directeur Général Adjoint : Monsieur HISSEIN BAHAR TADJADINE



Direction des Etudes, de la Prospective et des Statistiques:

Directeur : Monsieur MOUSSA DAKOU YENEMI

Directeur Adjoint : Monsieur HOURBEL SARAGA



Direction de la Coopération et de la Communication:

Directeur : Monsieur GANDJEI GALI

Directrice Adjointe : Madame ORPANE BALIGUE



Direction du Suivi et de l’Evaluation des Projets:

Directeur : Monsieur ABAKAR MAHAMAT ISSAKHA

Directrice Adjointe : Madame HAWA ALI ADOUM DJOROU



Direction des Ressources Humaines et de l’Information:

Directeur: Monsieur MAHAMAT SALEH LOUKHOUMI

Directeur Adjoint : Monsieur TOIDONGAR LAZARE



Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux et des Archives:

Directeur : Monsieur HARBI HEMSALA MEDARD

Directrice Adjointe : Madame EVELYNE YADANG





Dans la même rubrique : < > Tchad : "les prisonniers mangent très mal (...) Nous avons mis en place une inspection solide" تشاد: تعيين بوزارة التكوين المهني والحرف Tchad : l'EEMET exhorte les autorités à une "action cohérente et des décisions concrètes" Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)