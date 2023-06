Tchad : nominations au ministère de la Santé publique

Par décret n°1830 du 26 juin 2023, les personnalités dont les noms suivent, sont nommées aux postes de responsabilité ci-après :



DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PHARMACIE, DU MÉDICAMENT ET DES LABORATOIRES

● Directrice Générale :Dr NGARBERE COLLETTE, en remplacement du Dr ALSADICK HAROUN ABDALLAH, appelé à d'autres fonctions ;

● Directeur Général Adjoint : Dr AYOUB MOUSSA ABDERAMAN, en remplacement du Dr NGARBERE COLLETTE, appelé à d'autres fonctions ;

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA MERE ET DE L'ENFANT

● Directrice des affaires Administratives, Financières et du Matériel: Madame FATIME ADAM NASSOURADINE, en remplacement de Monsieur ADAM BRAHIM, appelé à d'autres fonctions ;

DÉLÉGATION PROVINCIALE DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION DU SALAMAT

● Délégué: Dr ADOUM MAHAMAT TIDJANI, en remplacement du Dr HABIBA ABDOULAYE AFFADINE, appelé à d'autres fonctions.