Tchad : nominations au ministère de la Santé publique

Le décret n° 1528 du 12 septembre 2019 porte nomination des fonctionnaires dont les noms suivent à des postes de responsabilité au ministère de la Santé publique.



Cabinet du ministre

Directeur de cabinet : Dr. Mahamat Pierre en remplacement de Abdelrazie Hassa Arabi, appelé à d’autres fonctions.



Inspection générale

Inspecteur chargé des organismes sous tutelle : Dr. Oumar Hamdan Iguemir, en remplacement de Dr. Hamid Djabar, appelé à d’autres fonctions.



Direction générale

Direction des statistiques sanitaires, de la recherche et de la planification

Directeur : Dr. Ismael Barh Bachar, en remplacement de Mahamat Zone Youssouf, appelé à d’autres fonctions.



Sous-direction des statistiques et d’informations sanitaires

Sous-directeur: Allaye Amboulmato, poste vacant



Direction des ressources humaines et de la formation

Directeur : Ahmat Moustapha Mahamat, en remplacement de Bichar Moussa Abderamane Moussa, appelé à d’autres fonctions.



Sous-direction de la gestion du personnel

Sous-directrice : Mme. Dache Boukar Khadjimi



Sous-direction de la formation

Sous-directeur: Zoubabe Pandare Paul