Tchad : nominations au ministère de la Santé publique

Le décret n°212 du 20 mars 2020 porte nomination des fonctionnaires dont les noms suivent à des postes de responsabilité.



Direction générale du ministère

Directeur Général : Dr ISMAEL BARH BACHAR en remplacement de Monsieur ROHINGALAOU NDOUNDO, appelé à d’autres fonctions ;

Directeur Général Adjoint : Dr MAHAMAT HAMIT AHMAT, maintenu.



Inspection Générale

Inspecteur Général : Dr ABDERAMAN MBODOU CHOUKOU, maintenu ;

Inspectrice technique chargée des établissement sanitaires: Madame OUMKALSOUM BICHARA ZAKARIA en remplacement de Monsieur ABDELKERIM NEDJIM, appelé à d’autres fonctions ;

Inspecteur général chargé des établissements pharmaceutiques et des laboratoires : BICHARA AHAMAT SALEH, maintenu ;

Inspecteur technique chargé des programmes et projets : WELBA RAIWE KOLANDI en remplacement de Dr BRAHIM HAMIT, appelé à d’autres fonctions ;

Inspecteur technique chargé des organes sous tutelle: CHALTOUT MAHAMAT YAKHOUB, en remplacement de Dr HAMDAN IGUEMIR, appelé à d’autres fonctions ;

Inspecteur Technique Chargé des Finances et des Ressources Humaines : OUMAR ABDOULAYE ONIGUE en remplacement de Monsieur WELBA RAIWE KOLANDI, appelé à d’autres fonctions.