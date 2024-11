Tchad : nominations au ministère de la Sécurité publique

Au ministère de la Sécurité publique et de l'Immigration/nomination, par décret N°1704/PR/PM/MSPI/2024 du 27 novembre 2024, les fonctionnaires de police dont les noms suivent sont nommés à la Direction générale de la Police nationale :



DIRECTION DE L'IMMIGRATION ET DE L'ÉMIGRATION (DIE)

● Directeur : Commissaire Divisionnaire de Police Ali Bahar Mahamat, poste vacant ;

● Sous-directeur des Documents de Voyage : Officier Principal de police Abdel-Djalil Albachar Hisseine, en remplacement de l'officier Principal de police Daoud Hisseine Itnene.



DIRECTION DE LUTTE CONTRE LE GRAND BANDITISME, DE LA DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE ET DES ATTEINTES AUX MŒURS

Sous-direction de la Protection de Mineurs, des Atteintes aux Mœurs et au Genre

● Sous-Directrice : Commissaire de police Mariam Saleh Souleyman, poste vacant.



GROUPEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE LA RÉGLEMENTATION ROUTIÈRE

● Commandant 2éme Adjoint : Commissaire Principal de police Bahar Hassan Guero, poste vacant.