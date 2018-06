Tchad : nominations au ministère des Finances et du Budget

Au terme d'un décret n°1347 du chef de l'Etat, pris sur proposition du ministre des finances et du budget, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilités ci-après :



Direction des Domaines, de la Conservation foncière et de l'Impôt foncier :

Directeur : Mme Koumbo Evelyne



Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité publique :

Direction Nationale des Assurances :

Directeur : Ahmat Djabar Genson



Le décret a été signé ce 4 juin 2018.