Tchad : nominations au ministère des Infrastructures et du Désenclavement

Par décret n°2949 du 9 septembre 2022, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au Ministère des Infrastructures et du Désenclavement :



DIRECTION GÉNÉRALE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS

▪︎Directeur Général : Monsieur HISSEIN SIDI YOUSSOUFMI, en remplacement de Monsieur ABBAS ABDELKERIM KHAZALI, appelé à d'autres fonctions ;

▪︎Directeur Général Adjoint : Monsieur MOLDOM BORY BADA, en remplacement de Monsieur HISSEIN SIDI YOUSSOUFMI, appelé à d'autres fonctions ;



DIRECTION DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE ROUTIER

▪︎Directeur : Monsieur DJIKOLMBAYE GHISLAIN, en remplacement de Monsieur ANDJAMI YOUSSOUBO OUSMAN, appelé à d'autres fonctions ;



DIRECTION DES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES ET PORTUAIRES

▪︎Directeur : Monsieur ANDJAMI YOUSSOUBO OUSMAN, en remplacement de Monsieur DJIKOLMBAYE GHISLAIN, appelé à d'autres fonctions.