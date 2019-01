Tchad : nominations au ministre des Finances et du Budget

Le décret n°41 du 15 janvier 2019 porte nomination à des postes de responsabilité au ministère des Finances et du Budget.



Direction générale des services impôts

Direction des grandes entreprises :

Directeur : Mme. Hadjé Zara Adjidei

Directeur adjoint : Korom Acyl Dagache



Direction des petites et moyennes entreprises :

Directeur : Mahamat Ben Mahamat Zezerti

Adjoint : Ounzoumé Warabi



Direction des recherches et de la vérification :

Directrice : Rihab Mahamat Ali

Adjoint : Ahmat Djigoudga



Direction des études, de la législation et du contentieux :

Directeur : Adam Mahamat Hassan

Adjoint : Adamou Ousmane Nyabé