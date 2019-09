Tchad : nominations d'officiers à des postes de responsabilité par décret

Le décret n° 1600 du 30 septembre 2019 porte nomination d’officiers supérieures des forces armées et de sécurité à des postes de responsabilité dans les légions de la gendarmerie nationale et groupements de sécurité des installations pétrolières de Djarmaya :



Il est pris sur proposition du ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre.



Légion n°5 - Mongo

Commandant : Colonel Sebi Bachar Aguit (poste vacant)



Legion n°7 Bongor

Commandant de légion adjoint : Lieutenant-colonel Annour Youssouf Haggar, en remplacement du colonel Youssouf Ahmat Brahim



Légion n°13 Massénia

Commandant de légion : Colonel Djeroua Kirmi Keberdo, en remplacement du colonel Sebi Bachar Aguit



Légion n°16 Koumra

Commandant de légion : Lieutenant-colonel Youssouf Ahmat Brahim, en remplacement du lieutenant-colonel Ahmat Hassan Alkhali, appelé à d’autres fonctions



Légion n° 23 Biltine

Commandant adjoint : Lieutenant-colonel Tahir Hassan Haguid, en remplacement du lieutenant-colonel Idriss Nahar



Groupement de sécurité et de potection des installations pétrolières de Djarmaya

Commandant de groupement : chef d’escadron Chérif Goye Berkou, en remplacement du lieutenant-colonel Annour Youssouf Haggar