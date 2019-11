Tchad : nominations par décret à la garde nationale et nomade

Le décret n° 1950 du 18 novembre 2019 porte nomination des officiers généraux et supérieurs des forces de défense et de sécurité dont les noms suivent à des postes de responsabilité à la Garde nationale et nomade du Tchad (GNNT).



Etat-major de la GNNT

Chef d'état-major GNNT :

Chef de bataillon Aliki Ahmat Aliki



Chef D3 GNNT :

Lieutenant-colonel Bichara Issaka Chiguer



Directeur de l'informatique et point focal de la GNNT :

Lieutenant-colonel Bemba Nétoloum Pierre



Directeur de cabinet de la GNNT :

Lieutenant Assingar Dingamre (poste vacant)



Directeur de l'intendance de la GNNT :

Lieutenant-colonel Idriss Hassan Guerou



Directeur adjoint de l'intendance de la GNNT :

Lieutenant-colonel Halata Moussa Halata (poste vacant)



Groupement GNNT n°3

Colonel Lack Essé May



Commandant de groupement :

Général de brigade Djeroua Djaga Ali



Groupement GNNT n°9 - Poste de commandement de Doba

Commandant de groupement :

Colonel Souleymane Bedera Sigaye



Groupement GNNT n°14 - Poste de commandement de Bongor

Commandant de groupement :

Lieutenant-colonel Djogoune Bollé Kengui