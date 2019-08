Tchad : nominations par décret au ministère de la Femme

Le décret n° 1121 du 31 juillet 2019 porte nomination à des postes de responsabilité au ministère de la Femme, de la Protection de la petite enfance et de la Solidarité nationale.



Direction générale de la maison nationale de la femme

Directrice générale : Mme. Amina Priscille Longoh

Directrice adjointe : Mme. Fatimé Mayani



Direction d l'encadrement et de l'appui technique des organisations féminines

Directrice : Mme. Haoua Hassan Mahamat



Direction de la famille, de l'action sociale et de la solidarité nationale

Directeur : Hakim Mahamat Issa



Direction de la communication et de l'information sociale

Directeur : Nabia Yokou Deko