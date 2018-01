Tchad : nominations par décret

Mmes Mariam Ahmat Djemil et Djoutine-Gonan Ngarbaye sont nommées Conseillères du ministre Secrétaire général du gouvernement. M. Gaourang Mamadi est promu Directeur de Cabinet.



Un autre acte du Chef de l’Etat nomme M. Ali Younous Mahamat, Directeur des Affaires religieuses et coutumières au ministère de l’Administration du territoire et de la sécurité publique.