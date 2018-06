Tchad : nominations par décret

Le chef de l'Etat nomme par les décrets n°1348 et n°1349 des personnalités à des postes de responsabilité :



Sur proposition de la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite enfance et de la Solidarité nationale, Monsieur Oumar Ben Malloum Boulala Liman est nommé Directeur de Cabinet dudit ministre, en remplacement de Djimasde Mbaïtoloum.



Sur proposition du ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Monsieur Mahamat Ibrahim Souleymane est nommé Directeur de Cabinet dudit ministre, en remplacement de Monsieur Mbiaouessem Djekoundeur, appelé à d'autres fonctions.



Les décrets ont été signés ce 4 juin 2018.