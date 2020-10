Tchad : non respect du couvre-feu à Sarh, "on va frapper dur"

Vidéo. 18 motos et deux véhicules ont été saisis à Sarh, au Moyen-Chari, suite à des violations des heures du couvre-feu qui est en vigueur de 19 heures à 5 heures du matin dans la province. En mission dans la ville, le directeur général de la Gendarmerie nationale, le général de division Djontan Marcel Hoïnati, a constaté que les civils circulent et ne respectent pas le couvre-feu, ce qui l'a conduit à ordonner des mesures de fermeté.



"Les motos vont être libérées contre des amendes de 10.000 Fcfa et les véhicules 20.000 Fcfa", explique le porte-parole de la Légion de gendarmerie n°8. Selon lui, "ce n'est pas fini. Tant que les gens ne respectent pas le couvre-feu ici à Sarh, la mission va continuer. Et on va frapper dur, de telle sorte qu'on respecte scrupuleusement le couvre-feu. Cette amende va être reversée au niveau du trésor public".



Le gouvernement a décidé mardi de réaménager les horaires de couvre-feu pour faire face à l'augmentation des cas de Covid-19.